Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанка попала в больницу и лишилась 13 млн тенге

Опубликовано:

Пожилая женщина разговаривает по телефону
Женщина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Экибастузе пенсионерка попала в больницу и обнаружила, что с ее счета пропало 13 миллионов тенге. Полиция задержала соседку женщины по палате, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Как рассказали в полиции, жительница Экибастуза позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный украли с ее банковского счета 13 млн тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что с 28 ноября по 2 декабря женщина проходила лечение в больнице в инсультном отделении. Вместе с ней в палате лежали несколько пациентов, все они были опрошены следователем.

"В результате установлена молодая женщина, которая путем незаконного доступа в мобильное приложение банка, со счета пенсионерки совершила кражу денежных средств. Женщина призналась, она не думала, что кража будет раскрыта и ее найдут", – говорится в сообщении полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Отметим, согласно статье 188 УК РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2200704-kazahstanka-popala-v-bolnicu-i-lishilas-13-mln-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie