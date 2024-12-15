Казахстанка попала в больницу и лишилась 13 млн тенге

В Экибастузе пенсионерка попала в больницу и обнаружила, что с ее счета пропало 13 миллионов тенге. Полиция задержала соседку женщины по палате, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Как рассказали в полиции, жительница Экибастуза позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный украли с ее банковского счета 13 млн тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что с 28 ноября по 2 декабря женщина проходила лечение в больнице в инсультном отделении. Вместе с ней в палате лежали несколько пациентов, все они были опрошены следователем.

"В результате установлена молодая женщина, которая путем незаконного доступа в мобильное приложение банка, со счета пенсионерки совершила кражу денежных средств. Женщина призналась, она не думала, что кража будет раскрыта и ее найдут", – говорится в сообщении полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Отметим, согласно статье 188 УК РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.