Казахстанка попала в больницу и лишилась 13 млн тенге
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В Экибастузе пенсионерка попала в больницу и обнаружила, что с ее счета пропало 13 миллионов тенге. Полиция задержала соседку женщины по палате, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.
Как рассказали в полиции, жительница Экибастуза позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный украли с ее банковского счета 13 млн тенге.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что с 28 ноября по 2 декабря женщина проходила лечение в больнице в инсультном отделении. Вместе с ней в палате лежали несколько пациентов, все они были опрошены следователем.
"В результате установлена молодая женщина, которая путем незаконного доступа в мобильное приложение банка, со счета пенсионерки совершила кражу денежных средств. Женщина призналась, она не думала, что кража будет раскрыта и ее найдут", – говорится в сообщении полиции.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Отметим, согласно статье 188 УК РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.
Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2200704-kazahstanka-popala-v-bolnicu-i-lishilas-13-mln-tenge/