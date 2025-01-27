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Избиение девушки сняли на видео в Павлодаре

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Избиение девушки
Избиение. Кадр из видео: t.me/tipavlo

В Сети появились кадры избиения девушки - ее избила другая девушка в компании сверстниц, передает NUR.KZ. Инцидент прокомментировали в ДП Павлодарской области.

Кадры появились в Telegram-канале "Типичный Павлодар". На них видно, как одна участница видео бьет руками, а затем - ногами по лицу - другую, сидящую на диване. После девушку избивают уже на полу - все это происходит в комнате, где присутствуют другие люди.

По словам автора публикации, ролик был снят в Павлодаре.

Произошедшее прокомментировали в областном департаменте полиции.

"Личности всех участников установлены, доставлены в отдел полиции. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - заявили в ведомстве.

Недавно похожий случай произошел в Семее - там избили девушку. Позже полиция установила участниц инцидента - подростков вместе с родителями доставили в отдел полиции.

В ноябре 2024 года избиение школьника попало на видео в Астане - на кадрах один ученик избивает другого в школьном туалете. Родителей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215320-izbienie-devushki-snyali-na-video-v-pavlodare/

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