В МВД рассказали о задержании "блогеров" в Алматы и регионах Казахстана (видео)

В МВД рассказали о задержании "блогеров" в Алматы, Туркестанской, Атырауской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях и области Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, Министерством внутренних дел принимаются меры по изобличению псевдоблогеров, которые под видом общественной деятельности преследуют корыстные цели.

Сотрудниками по борьбе с организованной преступностью выявлено и пресечено более 20 таких фактов.

Так, в УБОП транспортной полиции на шантаж и системное вымогательство пожаловались работники железнодорожной компании. Злоумышленник, позиционировавший себя как блогер, фиксировал различные нарушения со стороны проводников, затем шантажировал их с целью вымогательства денежных средств. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, превысил 48 млн тенге. Он осужден к длительному сроку лишения свободы по 60 эпизодам вымогательств.

"В области Жетісу оперативниками УБОП с поличным задержан "блогер", требовавший у предпринимателя в сфере строительства 10 млн тенге. Он угрожал публикациями нарушений при возведении жилого дома.

УБОП ДП Алматы задержаны и водворены в ИВС "блогеры", которые подозреваются в вымогательстве 10 млн тенге у осужденного.

Ранее в указанном городе задержан другой "блогер", вымогавший 27 млн тенге у представителя сети супермаркетов. По данному факту уголовное дело рассматривается в суде", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Аналогичные случаи были выявлены в Атырауской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях. Все фигуранты задержаны с поличным и привлечены к уголовной ответственности.

В Туркестанской области "блогеры" путем шантажа под угрозой публикации компрометирующих сведений вымогали крупные суммы денег у руководителей учебных заведений. Судом им назначено наказание в виде лишения свободы до 3,5 лет.

Напомним, в городе Уштобе области Жетісу сотрудники полиции задержали местного блогера по подозрению в вымогательстве 10 млн тенге у предпринимателя за удаление ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве. По данным МВД, мужчину задержали с поличным при передаче части суммы - 7 млн тенге.

В Алматы задержали двух блогеров и предпринимателя по обращению потерпевшего. По информации департамента полиции города, подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в соцсетях, вымогали миллионы тенге.

Осенью прошлого года двум блогерам вынесли приговор в Туркестанской области. Их обвинили в групповом и неоднократном вымогательстве, жертвами которого стали руководитель отделения скорой помощи и два школьных директора. Инициатора шантажа и его сообщника приговорили к лишению свободы.