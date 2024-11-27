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Двух блогеров осудили в Туркестанской области

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Задержание в Туркестанской области
Задержание. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Двум блогерам вынесли приговор в Туркестанской области. Их обвинили в групповом и неоднократном вымогательстве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Сайрамского районного суда.

Самый молодой и основной обвиняемый - 28-летний мужчина, вел несколько пабликов в социальных сетях, выступая с резкими негативными отзывами о работе бюджетных организаций на территории Сайрамского района.

В частности, его критике подвергались отделение скорой помощи сельской больницы, автомобили которой якобы не прошли технический осмотр, и две школы, ремонт которых якобы оплачивали родители учеников.

Как установил суд, опубликовав компрометирующие материалы, автор при содействии 54-летнего активиста-общественника вымогал у руководителей данных учреждений от 100 до 300 тыс. тенге.

Согласно материалам суда, в период с января по май этого года сообщники совершили три факта вымогательства, их жертвами стали руководитель отделения скорой помощи и два школьных директора.

29 мая блогеры были задержаны при получении 100 долларов и 10 тыс. тенге. Им предъявили обвинения в вымогательстве.

В ходе следствия было установлено, что публикуемые блогером негативные факты совершенно голословны. В результат его также обвинили в мошенничестве (ч.1 ст.190 УК РК).

Суд признал вину обоих. Инициатор шантажа получил по совокупности статей 4 года заключения. Его сообщник приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Приговор неокончательный и может быть обжалован.

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Напомним, ранее стало известно, что в Туркестанской области были задержаны два блогера. По данным прокуратуры региона, подозреваемые требовали 100 тыс. тенге у директора одной из школ района за удаление поста в социальной сети Facebook, который порочил его деловую репутацию.

По данному факту началось досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК РК (Вымогательство).

Позже полицейские показали видео задержания двух блогеров в Туркестанской области и озвучили дополнительные подробности уголовного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193125-dvuh-blogerov-osudili-v-turkestanskoy-oblasti/

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