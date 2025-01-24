Казахстанец обменял участок земли на автомобиль и был убит
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53-летнего жителя Жамбылской области осудили за убийство мужчины, которому он отдал свой автомобиль в обмен на участок земли для посевов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве (ч.1 ст.99 УК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области.
Выяснилось, что в апреле 2024 года потерпевший по устной договоренности обменял 45 га своей посевной земли на машину подсудимого марки Nissan. Он взял автомобиль и зарегистрировал его на имя своей супруги, а подсудимый, в свою очередь, засеял полученную землю зерном ячменя.
В этом же месяце в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и осужденным произошел конфликт по поводу засеянной земли.
"Потерпевший, отказавшись от своих обязательств, пригрозил подсудимому, что заберет у него участок земли с посевными угодьями без возврата автомобиля. После чего подсудимый, осознавая финансовые потери, нанес несколько ударов кухонным ножом потерпевшему, поразив сердце, легкие и печень", - установил суд.
Мужчина скончался по пути в больницу Меркенского района.
Прокурор просил назначить обвиняемому 15 лет лишения свободы. Потерпевшая, супруга убитого, просила строго наказать подсудимого. Он свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.
Как отметили в суде, вина подсудимого подтверждалась показаниями представителя потерпевшей и свидетелей, заключениями специалистов и экспертов и другими вещественными доказательствами.
Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Суд взыскал в пользу супруги умершего компенсацию морального вреда в размере 10 млн тенге и материального ущерба в размере 880 тыс. тенге, а также вернул ей автомобиль марки Nissan.
Апелляционная коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда оставила приговор в силе.
Добавим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее в Актобе начался суд по резонансному делу о зверском убийстве жителя Хромтау, тело которого расчленили и спрятали в холодильнике. На скамье обвиняемых - двое знакомых погибшего, оба ранее судимые. По материалам дела, ссора, приведшая к убийству, произошла из-за обычной зажигалки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214923-kazahstanec-obmenyal-uchastok-zemli-na-avtomobil-i-byl-ubit/