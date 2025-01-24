Казахстанец обменял участок земли на автомобиль и был убит

53-летнего жителя Жамбылской области осудили за убийство мужчины, которому он отдал свой автомобиль в обмен на участок земли для посевов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве (ч.1 ст.99 УК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области.

Выяснилось, что в апреле 2024 года потерпевший по устной договоренности обменял 45 га своей посевной земли на машину подсудимого марки Nissan. Он взял автомобиль и зарегистрировал его на имя своей супруги, а подсудимый, в свою очередь, засеял полученную землю зерном ячменя.

В этом же месяце в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и осужденным произошел конфликт по поводу засеянной земли.

"Потерпевший, отказавшись от своих обязательств, пригрозил подсудимому, что заберет у него участок земли с посевными угодьями без возврата автомобиля. После чего подсудимый, осознавая финансовые потери, нанес несколько ударов кухонным ножом потерпевшему, поразив сердце, легкие и печень", - установил суд.

Мужчина скончался по пути в больницу Меркенского района.

Прокурор просил назначить обвиняемому 15 лет лишения свободы. Потерпевшая, супруга убитого, просила строго наказать подсудимого. Он свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Как отметили в суде, вина подсудимого подтверждалась показаниями представителя потерпевшей и свидетелей, заключениями специалистов и экспертов и другими вещественными доказательствами.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Суд взыскал в пользу супруги умершего компенсацию морального вреда в размере 10 млн тенге и материального ущерба в размере 880 тыс. тенге, а также вернул ей автомобиль марки Nissan.

Апелляционная коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда оставила приговор в силе.

Добавим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее в Актобе начался суд по резонансному делу о зверском убийстве жителя Хромтау, тело которого расчленили и спрятали в холодильнике. На скамье обвиняемых - двое знакомых погибшего, оба ранее судимые. По материалам дела, ссора, приведшая к убийству, произошла из-за обычной зажигалки.

А в Шымкенте расследуют убийство женщины, чье тело нашли на месте пожара. В преступлении подозревают сына погибшей. Мужчина задержали.