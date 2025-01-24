Миллион тенге получит с кафе актюбинка за донер с железкой

Актюбинка выиграла суд против кафе, где ей подали донер с металлическим фрагментом. Суд обязал владельца выплатить более миллиона тенге за причиненный вред, передает NUR.KZ со ссылкой на "Диапазон".

Актюбинка подала в суд на кафе в центре города. В исковом заявлении она указала, что зашла в заведение с сыном, заказала чечевичный суп и донер.

В донере оказался 2-сантиметровый железный фрагмент, который повредил женщине зуб.

Она попросила работников заведения пригласить директора кафе, но просьбу не выполнили. Официант сообщил, что у них новый повар, а администратор предложила за донер с металлическим фрагментом комплимент от заведения в виде пирожного. Такое отношение клиента не устроило, она расплатилась за еду и ушла домой.

Позже женщина заметила боль в десне. После обследования стоматолог принял решение удалить поврежденный зуб. Стоматология оценила общую стоимость лечения и установки импланта в 680 тысяч тенге.

Эту сумму истец потребовала с владелицы кафе, а также оценила свои моральные страдания в 600 тысяч тенге.

Суд установил, что из-за инцидента в кафе женщина лишилась зуба, испытала физическую и моральную боль.

В итоге владелицу кафе обязали выплатить клиентке 680 тысяч тенге за материальный ущерб и 400 тысяч тенге за моральный вред.

Ранее сообщалось, что астанчанка обратилась в суд с иском к кризисному центру акимата из-за повреждения автомобиля выдвижными воротами. Суд удовлетворил иск, обязав центр выплатить ей 1,5 млн тенге.

А жительница Алматы заплатила 258 тыс. тенге за час парковки на территории одного из торговых центров мегаполиса. Представитель ТЦ объяснил такую сумму произошедшей ошибкой. Горожанке вернули деньги.