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Что вызывает недовольство у жителей Актобе, рассказали в акимате

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Рейд в Актобе
Рейд в Актобе. Фото: instagram.com/aqtobe_akimat

В районе рынков "Орталық базар" и "Арай" провели рейд против незаконной торговли. Продавцам напомнили о правилах и последствиях их нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, сотрудники городского отдела предпринимательства, акимата района Алматы, местной полиции и компании "Өтес Ақтөбе", предоставляющей услуги санитарного обслуживания, провели совместный рейд по пресечению незаконной торговли в районе рынков "Орталық базар" и "Арай".

Торговцам разъяснили требования законодательства и раздали информационные памятки.

"Они торгуют в неположенных местах: на дороге, ведущей к рынку, на тротуарах, предназначенных для пешеходов, на территории остановок общественного транспорта. Это вызывает недовольство жителей, которые обращаются с жалобами в полицию", - отметили в акимате.

Согласно правилам благоустройства городской территории, владельцы бизнеса в районе рынков обязаны поддерживать чистоту, обрабатывать прилегающую территорию противогололедными материалами и обеспечивать безопасность посетителей.

Им напомнили о мерах административного воздействия в случае нарушения правил. Работа в данном направлении будет продолжена.

Ранее сообщалось, что участок перед рынком в Алматы перешел в собственность города: там хотят делать парковку, и потому пытаются прогнать с привычных мест стихийных торговцев.

Также в Алматы начали демонтировать вывески и наружную рекламу, которые не соответствуют утвержденному дизайн-коду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214785-chto-vyzyvaet-nedovolstvo-u-zhiteley-aktobe-rasskazali-v-akimate/

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