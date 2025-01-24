Депутат судился с блогером в Атырау: суд вынес решение

В Атырау суд поставил точку в конфликте между местным депутатом и блогером - вторую обвиняли в нанесении побоев народному избраннику, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, суд Атырау вынес приговор по делу в отношении блогера Сандугаш Кукеновой, которая обвинялась в нанесении побоев из хулиганских побуждений депутату областного маслихата Сырымбеку Сарсембаеву. Депутат подал иск на блогера по пункту 5 части 2 статьи 109-1 УК РК в конце 2024 года.

Судом установлено, что подсудимая на встрече с депутатом из хулиганских побуждений препятствовала его выходу из кабинета, толкала его руками в коридоре и неоднократно нанесла удары. Вина Кукеновой доказана показаниями свидетелей, а также заключением судебно-врачебной экспертизы и видеозаписью.

Сама блогер вину не признала и просила ее оправдать, пишет издание.

Прокурор просил назначить обвиняемой наказание в виде штрафа в 200 МРП (786 400 тенге). В итоге суд решил назначит Сандугаш Кукеновой 100 МРП (393 200 тенге).

Приговор не вступил в законную силу.

Депутат маслихата Сарсембаев отказался комментировать итоги процесса, ссылаясь на то, что участвовал в суде в онлайн-формате и не знает, какое решение было принято.

Издание также сообщает, что Кукенова со своими соратницами попытались перекрыть дорогу возле суда, но полиция разогнала их.

Осенью мы писали, что ресторатор выиграла суд против блогера за сорванную свадьбу в Атырау. По данным суда, блогер в магазине, принадлежащем истцам, устроила ссору по поводу товаров и сняла все на видео, ударила несколько раз истца, та в свою очередь ударила ее по руке. Происходящее дочь истца сняла на видео и разместила в соцсетях. В результате обе женщины были привлечены к административной ответственности за хулиганство.

В итоге суд взыскал с блогера в пользу истцов 850 тыс. тенге компенсации морального вреда и обязал ее опровергнуть в прямом эфире в соцсетях ложную информацию о том, что в ресторане работают подростки.

А в Акмолинской области рассмотрели дело против блогера, разместившего видео в Instagram о гибели военнослужащих. В итоге его вина не была доказана.

На днях сообщалось, что казахстанского блогера задержали по подозрению в вымогательстве 10 млн тенге, который он якобы просил у предпринимателя, занимающегося строительством домов для горожан, за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве, обещая со своей стороны больше не публиковать и не распространять видеозаписи. Его задержали с поличным и завели уголовное дело.