Казахстанский блогер попал под суд из-за видео о гибели военнослужащих

В Акмолинской области рассмотрели дело против блогера, разместившего видео в Instagram о гибели военнослужащих. В итоге его вина не была доказана, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, суд рассмотрел дело об административном правонарушении по обвинению в размещении и распространении ложной информации (ч.3 ст.456-2 КоАП).

Согласно протоколу об административном правонарушении, составленному сотрудником полиции, руководитель ИП на странице в социальной сети Instagram разместил видеозапись с информацией о гибели военнослужащих.

Суд установил, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не является автором видеозаписи, а информация на ней взята из официальных источников.

"Опубликованные сведения, статистика смертности военнослужащих были озвучены представителем военной прокуратуры на заседании сената парламента РК. Размещенная информация озвучена представителем ведомства, что подтверждается их показаниями и видеозаписью", - отметили в суде.

Также суд пришел к выводу, что доказательств, свидетельствующих об умышленной публикации ложных сведений, не представлено.

Таким образом, вина блогера в совершении правонарушения не доказана, в его действиях отсутствует состав административного правонарушения. Постановлением суда производство по делу прекратили.

Отметим, что по ч.3 ст.456-2 КоАП РК размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50 МРП (184 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).