Top.Mail.Ru
Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Менеджер футбольного клуба в Павлодаре изнасиловал школьницу и получил пожизненное

Опубликовано:

Человек в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pepifoto/Getty Images

В Павлодаре вынесли приговор менеджеру футбольного клуба, которого обвиняли в сексуальном насилии над 10-летней девочкой. Суд приговорил его к пожизненному наказанию.

В Telegram-канале судов Павлодарской области сообщили о рассмотренном уголовном деле в отношении мужчины, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего лица, а также в склонении несовершеннолетнего к потреблению аналога психотропного вещества.

Отмечается, что дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании, а его вина в ходе суда была доказана. Преступления, совершенные подсудимым, относятся к категории тяжких и особо тяжких и за них может быть назначено только пожизненное лишение свободы.

"С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - сказано в сообщении суда.

Между тем, как сообщает Pavlodar News, осужденным оказался менеджер одного из футбольных клубов. По данным местного издания, 1 сентября прошлого года менеджер клуба обманным путем привел 10-летнюю девочку в гостиницу, представив ее администратору младшей сестрой.

"Из материалов дела известно, что перед этим павлодарец встретил знакомого, выпил, потом употребил психотропные вещества. Как оказался в номере гостинице, он не помнит. Пришел в себя и обнаружил, что был в майке и брюках, а ребенок - в футболке и без брюк.

Во время следствия девочка рассказала педагогу-психологу, что не могла кричать от испуга, плакала, а мужчина закрывал ей рот своей рукой. Именно поэтому криков из номера администратор не слышала. В номере менеджер не только сам употреблял мефедрон, но и насильно насыпал девочке в нос психотропное вещество, от чего той стало плохо", - сказано в публикации.

Напомним, в сентябре прошлого года мы писали, что Павлодаре задержали тренера по подозрению в развращении 10-летней девочки. Сообщение из Сети прокомментировали в ДП региона.

Также в сентябре прошлого года в Павлодарской области подсудимого обвинили в интимной связи с девочкой, не достигшей 16 лет. На тот момент юноша тоже был несовершеннолетним.

До этого в Павлодаре 20-летний парень оказался на скамье подсудимых за совершение нескольких преступлений, в том числе и за половое сношение с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста. Юноша не стал отрицать факт интима, однако на заседаниях пытался доказать, что девушка ему перед сексом ответила, что ей уже есть 17 лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214611-menedzher-futbolnogo-kluba-v-pavlodare-iznasiloval-shkolnicu-i-poluchil-pozhiznennyy-srok/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie