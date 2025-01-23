Менеджер футбольного клуба в Павлодаре изнасиловал школьницу и получил пожизненное

В Павлодаре вынесли приговор менеджеру футбольного клуба, которого обвиняли в сексуальном насилии над 10-летней девочкой. Суд приговорил его к пожизненному наказанию.

В Telegram-канале судов Павлодарской области сообщили о рассмотренном уголовном деле в отношении мужчины, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего лица, а также в склонении несовершеннолетнего к потреблению аналога психотропного вещества.

Отмечается, что дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании, а его вина в ходе суда была доказана. Преступления, совершенные подсудимым, относятся к категории тяжких и особо тяжких и за них может быть назначено только пожизненное лишение свободы.

"С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - сказано в сообщении суда.

Между тем, как сообщает Pavlodar News, осужденным оказался менеджер одного из футбольных клубов. По данным местного издания, 1 сентября прошлого года менеджер клуба обманным путем привел 10-летнюю девочку в гостиницу, представив ее администратору младшей сестрой.

"Из материалов дела известно, что перед этим павлодарец встретил знакомого, выпил, потом употребил психотропные вещества. Как оказался в номере гостинице, он не помнит. Пришел в себя и обнаружил, что был в майке и брюках, а ребенок - в футболке и без брюк.

Во время следствия девочка рассказала педагогу-психологу, что не могла кричать от испуга, плакала, а мужчина закрывал ей рот своей рукой. Именно поэтому криков из номера администратор не слышала. В номере менеджер не только сам употреблял мефедрон, но и насильно насыпал девочке в нос психотропное вещество, от чего той стало плохо", - сказано в публикации.

Напомним, в сентябре прошлого года мы писали, что Павлодаре задержали тренера по подозрению в развращении 10-летней девочки. Сообщение из Сети прокомментировали в ДП региона.

Также в сентябре прошлого года в Павлодарской области подсудимого обвинили в интимной связи с девочкой, не достигшей 16 лет. На тот момент юноша тоже был несовершеннолетним.

До этого в Павлодаре 20-летний парень оказался на скамье подсудимых за совершение нескольких преступлений, в том числе и за половое сношение с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста. Юноша не стал отрицать факт интима, однако на заседаниях пытался доказать, что девушка ему перед сексом ответила, что ей уже есть 17 лет.