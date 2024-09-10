Павлодарца осудили за интимную связь с девочкой, которой не было 16 лет

В Павлодарской области подсудимого обвинили в интимной связи с девочкой, не достигшей 16 лет. На тот момент юноша тоже был несовершеннолетним, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в СМУС Павлодарской области рассмотрели уголовное дело по факту совершения полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16 возраста (ч.1 ст.122 УК).

Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрели в закрытом судебном заседании.

Подсудимый свою вину признал и просил сурово не наказывать.

"Потерпевшая сторона пояснила, что половое сношение было добровольным и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы, так как во время совершения преступления подсудимый был несовершеннолетним", - уточнили в суде.

Вина подсудимого была доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.

Преступление относится к категории средней тяжести и предусматривает наказание также в виде ограничения свободы.

С учетом обстоятельств совершения преступления и его несовершеннолетнего возраста в момент совершения преступления, подсудимому назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, поскольку согласно ст.81 УК за преступления средней тяжести несовершеннолетним лишение свободы не назначается.

Также подсудимого лишили права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, на 2 года.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Добавим, что по ч.1 ст.122 УК РК половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Павлодаре 20-летний парень оказался на скамье подсудимых за совершение нескольких преступлений, в том числе и за половое сношение с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста. Юноша не стал отрицать факт интима, однако на заседаниях пытался доказать, что девушка ему перед сексом ответила, что ей уже есть 17 лет.