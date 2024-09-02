Тренера подозревают в развращении 10-летней девочки в Павлодаре

В Сети появилась информация о том, что в Павлодаре задержали тренера по подозрению в развращении 10-летней девочки. Ее прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

"По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Павлодара.

Ход расследования находится на контроле у руководства ДП области", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Добавим, что согласно ч.4 ст.121 УК РК насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней, наказываются лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.

Недавно другого жителя Павлодара признали виновным в изнасиловании, совершенном в 2020 году. Судом было установлено, что мужчина надругался над 11-летней девочкой. Приговором суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.