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Тренера подозревают в развращении 10-летней девочки в Павлодаре

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Девочка закрыла лицо руками
Девочка. Иллюстративное фото: Photo by Alex Tihonov/Getty Images

В Сети появилась информация о том, что в Павлодаре задержали тренера по подозрению в развращении 10-летней девочки. Ее прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

"По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Павлодара.

Ход расследования находится на контроле у руководства ДП области", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Добавим, что согласно ч.4 ст.121 УК РК насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней, наказываются лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы. 

Недавно другого жителя Павлодара признали виновным в изнасиловании, совершенном в 2020 году. Судом было установлено, что мужчина надругался над 11-летней девочкой. Приговором суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156266-trenera-podozrevayut-v-razvrashchenii-10-letney-devochki-v-pavlodare/

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