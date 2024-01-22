Парень занялся сексом с 14-летней и получил срок в Павлодаре

В Павлодаре 20-летний парень оказался на скамье подсудимых за совершение нескольких преступлений, в том числе и за половое сношение с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста. Юноша не стал отрицать факт интима, однако на заседаниях пытался доказать, что девушка ему перед сексом ответила, что ей уже есть 17 лет, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

В материалах дела указано, что в мае 2023 года в Аксу парень вместе со знакомым встретился с двумя девочками. Компания отправилась проводить время в квартире. Вечеринка обернулась в итоге интимом по обоюдному согласию, но при этом незаконному.

"Подсудимый признал вину частично, утверждая, что, да, по обоюдному согласию, но якобы потерпевшая при разговоре сообщила, что ей 17 лет. Это в суде он так заявил.

Однако в ходе следствия он был допрошен в качестве свидетеля, имеющего право на защиту, где мог отказаться давать показания. Но тогда он утверждал, что, да, когда разговаривали в квартире, она сообщила, что ей 14 лет, потом по обоюдному согласию вступили в половую связь", - пояснил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кудабай Султанов.

Уголовное дело по этому факту рассмотрели по ст.122 ч.1 УК РК (Половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста). Молодого человека признали виновным и назначили ему 3 года лишения свободы.

Однако окончательный срок подсудимый получил в 6 раз больше. Обвинения ему также выдвинули по ст.298 ч.4 (Хищение либо вымогательство наркотических средств), ст.191 ч.2 УК РК (Грабеж), ст.297 ч.3 (Незаконное хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и ст.88 ч.2 (Кража) УК РК. Все эти преступления были совершены в течение нескольких месяцев.

В суде парень вину признал, но пытался доказать, что цели сбыть наркотики не было. При этом он ранее судим и неотбытым оставался год срока. В итоге по совокупности преступлений ему окончательно назначили 18 лет 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, ранее в Павлодаре 17-летнего студента приговорили к лишению свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних. Жертвами стали две девочки, одной из которых было всего 4 года. Поскольку на момент преступления юноше было 16 лет, то он получил 7,5 лет лишения свободы.

Также к 22 годам лишения свободы приговорили жителя Павлодарской области за неоднократное изнасилование падчерицы. По версии следствия, в первый раз мужчина предпринял попытку, когда ребенку было 9 лет, но тогда в комнату зашла мама девочки. Спустя год обвиняемый смог довести свой умысел до конца.