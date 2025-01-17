МВД сообщило о задержании криминалитета в разных регионах Казахстана (видео)

В Павлодаре, Петропавловке, Жамбылской области и Алматы полицейские задержали предполагаемых участников преступных групп вымогателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, Министерством внутренних дел продолжается работа по выявлению и задержанию преступных групп вымогателей.

"В январе в Павлодаре управлением по борьбе с организованной преступностью задержана группа лиц из числа местного криминалитета, которая на системной основе занималась вымогательством у молодежи, при этом они вовлекли в преступную деятельность несовершеннолетнего", - рассказали в МВД.

В Петропавловске сотрудниками УБОП по подозрению в совершении вымогательства, незаконного лишения свободы и нанесения телесных повреждений задержана группа из трех лиц, один из которых - ранее неоднократно судимый.

"Подозреваемые вымогали деньги у местного жителя, лишили его свободы и удерживали, подвергая избиению", - уточнили в ведомстве.

УБОП ДП Жамбылской области задержана предполагаемая криминальная группа по делу о вымогательстве у главы крестьянского хозяйства 800 тысяч тенге. У подозреваемых в ходе обыска изъяли боеприпасы и обрез. Расследование осуществляется по двум статьям - вымогательство и незаконное хранение огнестрельного оружия.

В 2024 году сотрудниками полиции выявлено и зарегистрировано свыше 500 случаев вымогательства.

"Зачастую злоумышленники вымогают деньги под угрозой шантажа. Такой факт выявлен в Алматы, где в результате оперативных мероприятий сотрудниками УБОП задержаны четыре гражданина, которые за нераспространение компрометирующих видеоматериалов требовали 40 млн тенге", - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Ранее по Казахстану задержали 14 человек, которых подозревают в том, что они выдавали себя за сотрудников полиции и занимались "крышеванием", мошенничеством и вымогательством денег у граждан. Задержания прошли в Шымкенте, Актобе и Алматинской области.

А в Северо-Казахстанской области вынесли приговор учащемуся колледжа, обвиняемому в вымогательстве у студентов первых курсов учебного заведения. Как установил суд, руководству колледжа было известно об указанном факте, однако оно не сообщило об этом в правоохранительные органы.