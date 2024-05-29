"Кормил обещаниями": карагандинцы из-за бань потеряли более 100 млн тенге

В Караганде перед судом предстал обвиняемый в обмане местных жителей на сумму свыше 100 млн тенге. По словам потерпевших, он обещал им построить деревянные бани, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, зимой в отделы полиции Караганды стали поступать заявления от жителей, которые по объявлению нашли строителя деревянных бань.

Сумма ущерба у каждого потерпевшего оказалась разной. В объявлении была указана договорная цена в зависимости от размера бани. При этом минимальная цена составляла 800 тыс. тенге.

Подозреваемым в мошенничестве стал 39-летний карагандинец.

"Пообещав в короткие сроки поставить деревянные бани, получив деньги, мужчина более полугода кормил обещаниями. Отодвигал сроки поставки на неделю - так прошло лето, осень. Без денег и без бани, устав от пустых разговоров, потерпевшие обратились в полицию", - пояснили в МВД.

Следователь, тщательно изучая обращения, собрал воедино все заявления о мошенничестве.

"Криминальная полиция, проверяя контакты и переписки подозреваемого, установила более 70 потерпевших", - отметили в ведомстве.

Общий ущерб превысил сумму 100 млн тенге.

"Несмотря на прошедшее время с момента заключения договора между мнимым строителем и потерпевшими, которое могло сыграть на руку злоумышленнику, следственно-оперативная группа при проведении следственных мероприятий смогла собрать всю доказательную базу и в кратчайшие сроки направить уголовное дело в суд", - рассказали в МВД.

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