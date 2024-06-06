"Обогатился на 15 млн тенге": задержание жителя Костанайской области попало на видео

В Костанайской области сотрудники "Киберпола" задержали подозреваемого в продаже несуществующих бань. Операцию сняли на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

О преступной схеме рассказал начальник отдела по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

"24-летний житель Лисаковска, представляясь изготовителем бань и иных изделий из дерева, выставлял объявления в интернете. Злоупотребляя доверием людей, он назначал встречи с клиентами и даже заключал договоры на изготовление бань и деревянных поддонов. Преступным путем он обогатился на сумму 15 млн тенге", - говорится в сообщении ДП региона.

Жертвами в основном стали владельцы частных домов - жители районов Костанайской области.

Стражи порядка показали фрагмент переписки откликнувшегося на объявление пострадавшего по поводу изготовления бани.

Сообщения в мессенджере. Фото: ДП Костанайской области

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в областном центре в пути следования на очередную незаконную сделку", - отметили в ДП региона.

В настоящее время проводится досудебное расследование о неоднократном совершении мошенничества - известно о 27 фактах. Кроме того, проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Чтобы не пострадать от мошенничества, полицейские призвали граждан не скидывать заблаговременно задаток, проверять подлинность магазинов и не соглашаться на предоплату по электронным кошелькам.

Отметим, что по ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее в Караганде перед судом предстал обвиняемый в обмане местных жителей на сумму свыше 100 млн тенге. По словам потерпевших, он обещал им построить деревянные бани. Криминальная полиция установила более 70 жертв мошеннических действий.