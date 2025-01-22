Главбух предприятия при Минсельхозе присвоила миллионы и лишилась свободы

Главного бухгалтера РГП "Фитосанитария" в Астане лишили свободы на 7 лет за присвоение более 2,7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В Telegram-канале судов Астаны опубликовали подробности дела А., которая работала главным бухгалтером РГ "Фитосанитария" комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства. Ее обвиняли в присвоении вверенного ей чужого имущества в крупном размере.

"А., являясь материально-ответственным лицом, используя служебное положение, незаконно сняла наличные со счета предприятия под видом заработной платы, тем самым, присвоила вверенное ей чужое имущество, с причинением государству материального ущерба в крупном размере, на общую сумму 2 млн 750 тыс. тенге", - сказано в сообщении.

Приговором суда А. признана виновной, ей окончательно назначено 7 лет лишения свободы. Кроме того, ее лишили права занимать материально-ответственные должности в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, сроком на 5 лет.

В конце прошлого года в области Абай на скамье подсудимых оказалась главный бухгалтер ТОО, перечислившая 45 млн тенге на счета уволенных сотрудников.

Ранее в Акмолинской области осудили бухгалтера районной больницы, которая обвинялась в завышении зарплат и других выплат некоторым сотрудникам. Управлению здравоохранения был причинен материальный ущерб на общую сумму около 10 млн тенге.

Добавим, что по ст.189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.