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Масштабная спецоперация: задержания криминалитета провели в 10 регионах Казахстана

Опубликовано:

Спецоперация силовиков
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

В 10 регионах Казахстана пресекли деятельность криминальных группировок, влияющих на учреждения УИС. Были задержаны 118 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 21 января МВД и КНБ при координации органов прокуратуры завершена масштабная и длительная спецоперация, направленная на пресечение противоправной деятельности преступных групп, наладивших канал поставки наркотиков в учреждения, а также занимающихся вымогательствами и финансированием криминалитета.

Оперативно-следственные действия силовиков проводились одновременно в 10 регионах страны. В целом мероприятия были направлены на оздоровление криминогенной обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в том числе в отношении лиц, предпринимавших попытки дестабилизации и нарушения режима содержания.

"В ходе оперативной разработки задокументирована сеть группировок, действовавших по налаженной схеме, в число которых входили лица, неоднократно судимые. Всего задержано 118 лиц криминальной направленности, в том числе 13 представителей уголовно-преступной среды", - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Было проведено свыше 100 обысковых мероприятий. Изъято три автомата Калашникова, два травматических пистолета, большое количество боеприпасов различного калибра, свыше 11 кг наркотиков, мобильные устройства и "черная" документация.

"Необходимо отметить, что среди задержанных лиц находились представители криминалитета дальнего и ближнего зарубежья. Оперативные мероприятия продолжаются", - уточнил Куандык Алпыс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213993-masshtabnaya-specoperaciya-zaderzhaniya-kriminaliteta-proveli-v-10-regionah-kazahstana/

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