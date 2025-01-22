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"Криминальное" кафе снесли в Актобе (видео)

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Кафе "Акшатау"
Кафе "Акшатау". Кадр из видео: ДП Актюбинской области

Кафе "Акшатау" в Актобе было снесено после жалоб жителей и выявленных нарушений. Заведение стало источником преступлений и неудобств для соседей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за 6 месяцев прошлого года в кафе "Акшатау", расположенном в старой части Актобе, зарегистрировано 5 преступлений, в том числе хулиганство, кража и грабеж.

Кроме того, за указанный период на номер "102" поступило 47 вызовов.

Кафе расположено рядом с частными домами, что также доставляло неудобства жителям. Частое появление пьяных людей возле заведения, загрязнение ими общественных мест и нарушение тишины в ночное время стали поводом для регулярных рейдов и профилактических мероприятий полиции.

В прошлом году участковыми инспекторами было выявлено 45 нарушений общественного порядка возле кафе "Акшатау", по каждому из которых были приняты строгие меры.

В ведомстве отметили, что с учетом криминогенной обстановки, а также жалоб и предложений, высказанных в ходе встреч с населением, в 2024 году в результате проведенного исследования по инициативе полиции совместно с местными исполнительными органами установлено, что кафе "Акшатау" построили незаконно, оградив вход к переулку.

Судом было принято решение устранить нарушения путем сноса данного здания, что создает для жителей удобные условия для передвижения.

Само кафе перестало функционировать с июля прошлого года.

Ранее сообщалось, что в алматинском микрорайоне Айнабулак начали снос кафе, признанного незаконным по решению суда. Здание было возведено собственником без наличия необходимых документов.

Помимо этого, в центре Алматы снесли навесную пристройку к кафе. По информации акимата, капитальная навесная пристройка была возведена при обустройстве донерной. В управлении градостроительного контроля признали данные действия незаконными и направили материалы в суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213960-kriminalnoe-kafe-snesli-v-aktobe-video/

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