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Эзотерика

Собака едва не загрызла школьника в Мангистау (видео)

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Собака бежит по снегу
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Мангистауской области собака напала на школьника. 16-летний подросток сейчас в больнице, у него серьезные травмы рук, передает сайт телеканала КТК.

Случилось все на пустыре села Акшукур, через который дети ежедневно ходят в школу и обратно.

По словам очевидцев, собака напала на подростка и с остервенением стала его рвать. Отогнать ее от школьника смогли только прохожие.

Оказалось, у пса есть хозяин. Ему уже выписали штраф за нарушение правил содержания животного. А подростка ждет длительная реабилитация.

"Подросток поступил в больницу с множественными травмами рук и кровотечением. Поврежденные места обработаны, на руки были наложены повязки. Пока пациент будет находиться в травматологии.

Также ему сделали противобактериальную инъекцию и ввели вакцину от бешенства", –рассказал врач-травматолог детской больницы Мангистауской области Нурсултан Нурымов.

Источник: КТК

Напомним, накануне мы писали, что в Павлодаре крупная собака породы алабай лаяла на прохожих и не позволяла покупателям выйти из магазина. На помощь горожанам пришел участковый.

До этого сообщалось, что в Туркестанской области жители аула Косагаш боятся выходить из дома. По их словам, из-за проблем с электричеством населенный пункт атаковали волки и бездомные собаки.

А жители города Косшы в Акмолинской области пожаловались на стаи бродячих собак, которые, по их словам, пугают детей. В местном акимате заявили, что только в 2024 году выловили больше 300 собак, а причиной проблем назвали беспечность самих жителей, которые безответственно относятся к животным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213886-sobaka-edva-ne-zagryzla-shkolnika-v-mangistau-video/

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