Собака едва не загрызла школьника в Мангистау (видео)

В Мангистауской области собака напала на школьника. 16-летний подросток сейчас в больнице, у него серьезные травмы рук, передает сайт телеканала КТК.

Случилось все на пустыре села Акшукур, через который дети ежедневно ходят в школу и обратно.

По словам очевидцев, собака напала на подростка и с остервенением стала его рвать. Отогнать ее от школьника смогли только прохожие.

Оказалось, у пса есть хозяин. Ему уже выписали штраф за нарушение правил содержания животного. А подростка ждет длительная реабилитация.

"Подросток поступил в больницу с множественными травмами рук и кровотечением. Поврежденные места обработаны, на руки были наложены повязки. Пока пациент будет находиться в травматологии.

Также ему сделали противобактериальную инъекцию и ввели вакцину от бешенства", –рассказал врач-травматолог детской больницы Мангистауской области Нурсултан Нурымов.

Источник: КТК

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