Алабай не давал покупателям выйти из магазина в Павлодаре

В Павлодаре крупная собака породы алабай лаяла на прохожих и не позволяла покупателям выйти из магазина. Проблему решил участковый, нашедший ее владельца, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Павлодара поступил звонок, что возле магазина на улице Назарбаева, 168 гуляет без присмотра и намордника собака породы алабай.

"Покупатели боятся выходить, так как пес лает на всех прохожих", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Участковый установил владельца, который пояснил, что пес сорвался с цепи и убежал.

Очередной подобный вызов поступил от жителей дома №93 по улице Алматинская.

"Возле дома собаки кидаются на людей, мой внук вернулся из школы, не мог зайти в подъезд, так как собаки агрессивные. Мальчик сильно испугался", - объяснила стражам порядка пенсионерка.

С владельцами собак полицейские провели профилактическую беседу, в которой разъяснили правила выгула животных.

Отмечается, что в прошлом году свыше 300 жителей региона привлекли к ответственности за несоблюдение правил выгула домашних животных.

"Согласно правилам, владельцы частных жилых помещений должны содержать собак в границах личного подворья, исключающих их побег, и иметь предупредительную табличку о наличии собак при входе в подворье", - напомнили в ДП региона.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области жители аула Косагаш боятся выходить из дома. По их словам, из-за проблем с электричеством населенный пункт атаковали волки и бездомные собаки. Обновить линии электропередачи и провести свет в дома в ауле власти обещают к середине 2025 года.

А жители города Косшы в Акмолинской области пожаловались на стаи бродячих собак, которые, по их словам, пугают детей. В местном акимате заявили, что только в 2024 году выловили больше 300 собак, а причиной проблем назвали беспечность самих жителей, которые безответственно относятся к животным.