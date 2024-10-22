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Эзотерика

"Нападают на школьников": бездомные собаки держат в страхе жителей Косшы

Опубликовано:

Собаки
Собаки. Иллюстративное фото: Pierre Crom / Getty Images

Жители города Косшы пожаловались на стаи бродячих собак, которые, по их словам, пугают детей. В акимате прокомментировали ситуацию, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, бездомные собаки держат в страхе целый город Косшы в Акмолинской области. Местные жители утверждают, что животные даже нападают на школьников.

"У меня дочка во втором классе учится. Она уже два месяца на улицу не выходит. Я спрашивала тот раз: "Почему?" Она говорит: "Потому что я боюсь собак", - рассказала местная жительница Гульжанат Жумашева.

Сообщается, что один из самых опасных маршрутов пролегает к одной из школ города, где обосновалась стая из 10-15 бродячих собак.

"Вожу вот ребенка в школу, и при мне был такой случай, когда собака сбила ребенка, и он сильно испугался", - добавила Юлия Демихова.

За отлов в городе, который расположен рядом с Астаной, отвечает управление ветеринарии Акмолинской области, которое находится за 300 километров – в Кокшетау.

В местном акимате заявляют, что только в этом году выловили больше 300 собак. А одной из причин того, что по улицам бродит так много бездомных животных, называют беспечность самих жителей, которые безответственно относятся к собакам.

"В какой-то части и жители, которые действительно, может быть, в свое время взяли этих собак и дальше, может, содержать не могут. На следующей неделе сказали, что уже выйдет бригада работать по отлову собак. С города, возможно, сюда прилучаются эти собаки", - прокомментировал начальник отдела предпринимательства и сельского хозяйства Косшы Дулат Сыздыков.

Источник: KTK

Недавно зооловонтеры Павлодара пожаловались на бродячих собак, которые сбиваются в стаи и представляют серьезную опасность для людей.

До этого в селе Батыр Мангистауской области, по словам владелицы стада, 40 коз растерзали бродячие собаки. За скот еще не выплачен кредит, и вся семья теперь лишилась дохода, а жители района - молочных продуктов.

В марте текущего года в Алматинской области свора бездомных собак напала на баранов, когда пастух выгнал их на выпас. Незадолго до этого собаки напали и на ребенка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2177103-napadayut-na-shkolnikov-bezdomnye-sobaki-derzhat-v-strahe-zhiteley-kosshy/

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