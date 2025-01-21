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Эзотерика

46 млн тенге потеряли казахстанцы на "перепродаже авто"

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Деньги и ключи от машины
Деньги и ключи от авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Несколько жителей Алматинской области, поверив в возможность выгодных сделок с перепродажей автомобилей, потеряли более 46 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, правоохранительные органы расследуют уголовные дела о мошенничестве, в результате которого пострадавшим причинен материальный ущерб на сумму более 46 млн тенге.

"Злоумышленник, ранее занимавшийся куплей-продажей автомобилей, прекратил свою деятельность и, столкнувшись с финансовыми трудностями, разработал мошенническую схему. Он обращался к знакомым с предложением выгодных сделок, связанных с перепродажей автомобилей или оказанием услуг", - пояснили в ДП Алматинской области.

В ведомстве отметили, что для убедительности потерпевшим демонстрировались транспортные средства и озвучивались мнимые возможности по решению различных вопросов, включая получение разрешительных документов.

"Полученные средства злоумышленник присваивал, не намереваясь выполнять взятые обязательства", - уточнили в ДП региона.

По фактам мошенничества зарегистрированы уголовные дела. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

В настоящее время в полицию обратились четверо пострадавших. Общий ущерб составил свыше 46 млн тенге. Проверяется возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Ранее казахстанец решил приобрести дом в Жамбылской области, заплатил 1,5 млн тенге, но не дождался ни оформления документов на покупку, ни возврата денег. Когда покупатель обратился к юридическому консультанту, он узнал, что у получивших деньги нет прав на продажу жилища.

А жителя Павлодарской области осудили за то, что он пообещал поставить на учет автомобиль с иностранными номерами и взял за это деньги, но не сдержал обещание. Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213754-46-mln-tenge-poteryali-kazahstancy-na-pereprodazhe-avto/

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