46 млн тенге потеряли казахстанцы на "перепродаже авто"

Несколько жителей Алматинской области, поверив в возможность выгодных сделок с перепродажей автомобилей, потеряли более 46 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, правоохранительные органы расследуют уголовные дела о мошенничестве, в результате которого пострадавшим причинен материальный ущерб на сумму более 46 млн тенге.

"Злоумышленник, ранее занимавшийся куплей-продажей автомобилей, прекратил свою деятельность и, столкнувшись с финансовыми трудностями, разработал мошенническую схему. Он обращался к знакомым с предложением выгодных сделок, связанных с перепродажей автомобилей или оказанием услуг", - пояснили в ДП Алматинской области.

В ведомстве отметили, что для убедительности потерпевшим демонстрировались транспортные средства и озвучивались мнимые возможности по решению различных вопросов, включая получение разрешительных документов.

"Полученные средства злоумышленник присваивал, не намереваясь выполнять взятые обязательства", - уточнили в ДП региона.

По фактам мошенничества зарегистрированы уголовные дела. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

В настоящее время в полицию обратились четверо пострадавших. Общий ущерб составил свыше 46 млн тенге. Проверяется возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

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