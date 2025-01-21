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27 человек проходят подозреваемыми по делу почти на 2 млрд тенге на юге Казахстана

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Деньги
Оперативная съемка. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Туркестанской области пресекли деятельность предполагаемой ОПГ по делу о хищении путем оформления фиктивных залогов бюджетных средств на сумму 1,9 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы "Сыбаға", направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.

"Для этого создано ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО "Expert Consulting Group", - уточнили в ведомстве.

По данным АФМ, организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников.

"Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 млрд тенге.

Ранее в Туркестанской области при расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств в сфере образования государству вернули около 1 млрд тенге. По делу проходят 43 должностных лица и ответственных сотрудника отдела образования Мактааральского района.

А в Актобе прокуратура выявила хищение бюджетных средств в размере 272 млн тенге, выделенных на дорожную разметку, в КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города". На скамье подсудимых оказался директор организации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213580-27-chelovek-prohodyat-podozrevaemymi-po-delu-pochti-na-2-mlrd-tenge-na-yuge-kazahstana/

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