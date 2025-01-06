Почти 1 млрд тенге вернули подозреваемые по делу о хищении в Туркестанской области
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В Туркестанской области при расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств в сфере образования государству вернули около 1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Туркестанской области направила в суд уголовное дело в отношении 43 должностных лиц и ответственных сотрудников отдела образования Мактааральского района по факту хищения бюджетных средств (свыше 2,4 млрд тенге).
"Хищение совершено путем незаконного перечисления заработной платы на счета лиц, не работающих в системе образования", - уточнили в надзорном органе.
На сегодняшний день подозреваемыми в доход государства возмещен ущерб на сумму 333,5 млн тенге, а также арестовано имущество, добытое преступным путем, на сумму 649,7 млн тенге.
Ранее стало известно, что два факта хищения средств в сфере образования на 1,8 млрд тенге расследуются в Мактааральском и Байдибекском районах Туркестанской области. По информации АФМ, подозреваемые бухгалтеры вместо карточных счетов и ИИН сотрудников среднеобразовательных школ вносили данные аффилированных с ними лиц.
В прошлом году начались суды над обвиняемыми в хищении бюджетных средств в сфере образования Туркестанской области. Был вынесен приговор бывшему ревизору-аудитору, которая сокрыла факт хищения порядка 63,5 млн тенге. При этом следствие не выясняло, получила ли ревизор взятку от руководства школы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208545-pochti-1-mlrd-tenge-vernuli-podozrevaemye-po-delu-o-hishchenii-v-turkestanskoy-oblasti/