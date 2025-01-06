Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Почти 1 млрд тенге вернули подозреваемые по делу о хищении в Туркестанской области

Опубликовано:

Пачки денег
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Туркестанской области при расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств в сфере образования государству вернули около 1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Туркестанской области направила в суд уголовное дело в отношении 43 должностных лиц и ответственных сотрудников отдела образования Мактааральского района по факту хищения бюджетных средств (свыше 2,4 млрд тенге).

"Хищение совершено путем незаконного перечисления заработной платы на счета лиц, не работающих в системе образования", - уточнили в надзорном органе.

На сегодняшний день подозреваемыми в доход государства возмещен ущерб на сумму 333,5 млн тенге, а также арестовано имущество, добытое преступным путем, на сумму 649,7 млн тенге.

Ранее стало известно, что два факта хищения средств в сфере образования на 1,8 млрд тенге расследуются в Мактааральском и Байдибекском районах Туркестанской области. По информации АФМ, подозреваемые бухгалтеры вместо карточных счетов и ИИН сотрудников среднеобразовательных школ вносили данные аффилированных с ними лиц.

В прошлом году начались суды над обвиняемыми в хищении бюджетных средств в сфере образования Туркестанской области. Был вынесен приговор бывшему ревизору-аудитору, которая сокрыла факт хищения порядка 63,5 млн тенге. При этом следствие не выясняло, получила ли ревизор взятку от руководства школы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208545-pochti-1-mlrd-tenge-vernuli-podozrevaemye-po-delu-o-hishchenii-v-turkestanskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie