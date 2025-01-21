МВД обратилось к тысячам казахстанцев, находящихся за рубежом

Проживающих за границей казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества в чатах для соотечественников, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, проживающие за границей казахстанцы столкнулись с новым видом мошенничества.

"Тысячи наших граждан находятся за границей на учебе или работе. Они создают чаты в Telegram и WhatsApp для соотечественников, где обмениваются информацией и помогают друг другу. Этим могут воспользоваться мошенники.

Подключаясь к таким чатам, они позиционируют себя как казахстанцы и предлагают услуги обмена валюты на более выгодных условиях, чем обычно. Мошенники предоставляют потерпевшим реквизиты лиц, занимающихся продажей криптовалюты или дропперов. Получив деньги якобы для обмена валюты, они удаляют переписки и выходят из чатов", - рассказали в полиции.

По данным МВД, уже имели место случаи подобного обмана казахстанцев в Корее, Китае и США.

Накануне сообщалось, что в Алматы мошенники нанесли гражданам ущерб на сумму более 25 млрд тенге. При этом в 2024 году в мегаполисе произошло свыше 9 тыс. случаев мошенничества.

В конце прошлого года была раскрыта мошенническая схема, когда у казахстанцев выманили миллионы тенге через Whatsapp, представляясь детьми.

В октябре прошлого года стипендиатов и выпускников программы "Болашак" предупредили о случаях мошенничества от имени Центра международных программ.