"Представлялись детьми": у казахстанцев выманили миллионы через WhatsApp

В ЗКО задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве через WhatsApp на сумму порядка 10 млн тенге. Известно о 17 потерпевших, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Западно-Казахстанской области сотрудники Каратобинского отдела полиции раскрыли группу, подозреваемую в мошенничестве.

"Группа состояла из трех подозреваемых, один из которых через приложение WhatsApp вошел в общий чат, созданный для обсуждения мероприятий педагогов. Ознакомившись с переписками, он начал обращаться к участникам чата в личных сообщениях, представляясь их детьми и прося перевести деньги, объясняя, что телефон якобы выключен", - объяснили в МВД.

Переписка в WhatsApp. Фото: polisia.kz

Некоторые жители отправили свои данные карт и CVV-коды.

"Впоследствии мошенники сняли деньги со счетов потерпевших, а обналичивание средств организовали через знакомых, которые получали прибыль с "выручки", - уточнили в ведомстве.

На данный момент расследуется 17 фактов мошенничества. Среди потерпевших есть и жители других регионов. Общий ущерб составляет около 10 млн тенге.

В Казахстане активно расширяют меры противодействия мошенникам. Под удар попадут и те, кто получает и отправляет от них переводы. Таким лицам будут блокировать доступ к мобильному банкингу. Сейчас проект постановления находится на стадии публичного обсуждения.

Ранее в МВД назвали наиболее распространенные в Казахстане способы интернет-мошенничеств, а также напомнили гражданам, как не стать жертвой злоумышленников. За последние 10 месяцев в стране зарегистрировали более 17 тыс. интернет-мошенничеств.