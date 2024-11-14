Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Представлялись детьми": у казахстанцев выманили миллионы через WhatsApp

Опубликовано:

Задержанный и переписка в WhatsApp
Задержанный. Фото: polisia.kz

В ЗКО задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве через WhatsApp на сумму порядка 10 млн тенге. Известно о 17 потерпевших, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Западно-Казахстанской области сотрудники Каратобинского отдела полиции раскрыли группу, подозреваемую в мошенничестве.

"Группа состояла из трех подозреваемых, один из которых через приложение WhatsApp вошел в общий чат, созданный для обсуждения мероприятий педагогов. Ознакомившись с переписками, он начал обращаться к участникам чата в личных сообщениях, представляясь их детьми и прося перевести деньги, объясняя, что телефон якобы выключен", - объяснили в МВД.

Переписка в WhatsApp подозреваемых
Переписка в WhatsApp. Фото: polisia.kz

Некоторые жители отправили свои данные карт и CVV-коды.

"Впоследствии мошенники сняли деньги со счетов потерпевших, а обналичивание средств организовали через знакомых, которые получали прибыль с "выручки", - уточнили в ведомстве.

На данный момент расследуется 17 фактов мошенничества. Среди потерпевших есть и жители других регионов. Общий ущерб составляет около 10 млн тенге.

В Казахстане активно расширяют меры противодействия мошенникам. Под удар попадут и те, кто получает и отправляет от них переводы. Таким лицам будут блокировать доступ к мобильному банкингу. Сейчас проект постановления находится на стадии публичного обсуждения.

Ранее в МВД назвали наиболее распространенные в Казахстане способы интернет-мошенничеств, а также напомнили гражданам, как не стать жертвой злоумышленников. За последние 10 месяцев в стране зарегистрировали более 17 тыс. интернет-мошенничеств.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187129-predstavlyalis-detmi-u-kazahstancev-vymanili-milliony-cherez-whatsapp/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie