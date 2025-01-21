Захват заложников в Актобе: единственную выжившую выписали из больницы

Спустя почти неделю из актюбинской больницы выписали единственную выжившую заложницу, ее родители погибли от полученных травм, передает сайт телеканала КТК.

Физическое состояние пострадавшей врачи назвали удовлетворительным, но ей предстоит еще долгая психологическая реабилитация. Родственники только сегодня сообщили женщине о том, что ее самых близких людей больше нет в живых.

"Она закончила курс лечения. Состояние у нее в динамике улучшилось. Все показатели в норме. Рана зажила, швы сняли. Поэтому мы ее выписали на дальнейшее лечение", - сообщила врач-ординатор отделения нейрохирургии Актюбинской областной многопрофильной больницы Оксана Оноприяк.

Источник: КТК

Напомним, 13 января в Актобе захватили в заложники женщину и ее родителей. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.

Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что в больницу отвезли женщину. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.

Затем в ДП Актюбинской области озвучили новые подробности трагедии. Как оказалась, пострадавшая женщина была знакома с подозреваемым. Злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. После трехчасовых переговоров было принято решение о проведении штурма. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями.

После произошедшего аким Актюбинской области сделал заявление. В полиции сообщили, что по ситуации возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: "Убийство" и "Захват заложника".