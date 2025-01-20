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Мошенничество с фиктивными чеками расследуют в Павлодарской области

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Оплата через QR
Оплата покупок. Иллюстративное фото: sutiporn somnam / Getty Images

В Павлодарской области расследуют мошеннические действия с фиктивными чеками при покупке сигарет, продуктов и оплате такси, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

О новых схемах мошенничества рассказали в павлодарской полиции. Стражи порядка задержали местного жителя, подозреваемого в нескольких мошенничествах.

"Как установлено следствием, мужчина в одном из сельских магазинов купил блоки сигарет и продукты питания, а продавцу предоставил фиктивный чек. В другом случае, воспользовавшись услугами такси, также показал липовый чек", - рассказали в ДП Павлодарской области.

По словам пострадавших, мужчина показывал чеки в мобильном приложении телефона, однако оплата так и не поступала.

"Также, попросив у своего знакомого сотовый телефон, он оформил на друга денежный кредит на сумму 155 тысяч тенге", - сообщили в ведомстве.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Проверяется его причастность и к другим аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно, что житель Карагандинской области подозревается в оформлении двух кредитов на знакомую на общую сумму 6,7 млн тенге. Полиция задержала мужчину. По данным МВД, подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что нуждался в деньгах.

А жительница Талдыкоргана узнала об оформленном на нее онлайн-кредите. В мошенничестве на крупную сумму заподозрили ее подругу, которая помогала потерпевшей оформить заем и сохранила реквизиты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213226-moshennichestvo-s-fiktivnymi-chekami-rassleduyut-v-pavlodarskoy-oblasti/

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