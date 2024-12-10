Жительница Карагандинской области дала позвонить и оказалась должна около 7 млн тенге

Житель Карагандинской области подозревается в оформлении кредитов на знакомую на сумму 6,7 млн тенге. Полиция задержала мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, два кредита оформил на свою знакомую житель Карагандинской области.

Сотрудники отдела полиции Сарани по подозрению в мошенничестве задержали 29-летнего мужчину.

По версии следствия, он попросил у своей знакомой телефон якобы для срочного звонка. Получив мобильник, он оформил на имя потерпевшей кредиты сразу в двух банках на общую сумму 6,7 млн тенге.

Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что совершил уголовное правонарушение, так как нуждался в деньгах. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве с использованием мобильного телефона знакомого. Возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, сотрудники полиции Абайского района Карагандинской области задержали 33-летнего мужчину по подозрению в краже. По версии следствия, он воспользовался доверчивостью знакомого.