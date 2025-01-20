Массовая драка в центре Астаны: полиция отреагировала на видео

В Сети опубликовано видео, в котором якобы происходит массовая драка в районе Дворца мира и согласия в Астане. В полиции отреагировали на публикацию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

О массовой драке в Астане, в которой якобы приняли участие около 60 человек, сообщает Telegram-канал Zhest_kz.

"Вечером 19 января, в районе Дворца мира и согласия в Астане, произошла массовая драка, в которой участвовали около 60 человек. По словам нашего читателя, во время конфликта были слышны звуки, похожие на выстрелы.

Несколько человек получили травмы, но, по предварительной информации, они находятся на домашнем лечении", - гласит пост под видео.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны, по факту публикации в социальной сети проводится проверка.

"Обращений в полицию по данному вопросу не поступало", - прокомментировали в полиции.

Ранее в Сети появилось видео о "разборках" среди подростков. В публикации сообщали, что более 200 подростков ходили по улицам, нападая на других подростков и избивая их. Некоторые из них открыто ходили с ножами, утверждал автор. В полиции сообщили, что прибывший на место наряд предотвратил хулиганские действия, некоторые из подростков были доставлены в отделение. Возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось, что возле школы №37 в Астане произошла драка, в которой якобы погибли двое человек и несколько госпитализированы. В полиции опровергли эти сведения.

Осенью массовая драка произошла на территории КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы. В департаменте полиции сообщили, что задержаны 20 молодых людей.

В мае массовая драка не менее 40 учащихся кадетской школы произошла в Павлодаре. Несколько человек в результате пострадали. Было возбуждено уголовное дело.