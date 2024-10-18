Старшего оперуполномоченного осудили за пытки в Караганде

Суд в Караганде вынес приговор старшему оперуполномоченному ДУИС за совершение пыток в отношении осужденного, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор старшему оперуполномоченному ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау за совершение пыток в отношении осужденного.

Сотрудник признан виновным по ч.2 ст.146 УК РК и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение 3 лет.

Помимо этого, осужденный лишен специального звания "капитан юстиции", также были назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.

В ведомстве добавили, что для предупреждения подобных преступлений прокуратурой области была организована прямая трансляция судебного процесса для сотрудников ДУИС.

Досудебное расследование проводилось управлением досудебного расследования прокуратуры Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что Темиртауский городской суд рассмотрел уголовное дело против сотрудницы полиции, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 182 тысяч тенге. Подсудимая признана виновной в совершении уголовного правонарушения - ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

А в ЗКО заместителя начальника РОВД, майора полиции подозревают в получении 400 тыс. тенге от главы крестьянского хозяйства за покровительство.