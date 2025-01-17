Надругательства над телами умерших в морге Алматы: обвиняемого признали невменяемым

Суд признал невменяемым мужчину, которого обвиняли в надругательстве над телами умерших в морге Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов города.

В Telegram-канале судов Алматы сообщили о прошедшем закрытом судебном заседании, на котором было рассмотрено дело по обвинению в надругательстве над телами умерших.

"Согласно материалам дела, Б. страдает хроническим психическим расстройством (заключение судебно-психиатрической экспертизы от 24 июня 2024 года) и в период с апреля 2023 года по октябрь 2023 года, находясь в здании морга, неоднократно надругался над телами умерших, при этом снимал все это на видеозапись с помощью своего мобильного телефона.

Согласно заключениям экспертиз, мужчине рекомендовано применение мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре", - сказано в сообщении.

По мнению суда, обвиняемый во время совершения своих деяний находился в невменяемом состоянии и не мог осознавать характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими вследствие хронического психического заболевания.

"Постановлением суда подсудимый признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в конце апреля прошлого года стало известно о задержании охранника алматинского морга, подозреваемого в некрофилии.

Позже в Минюсте прокомментировали задержание охранника. Отмечалось, что он не являлся сотрудником органов юстиции.

Согласно статье 314 УК РК, надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением или поминовением, - наказываются:

штрафом в размере до 3000 МРП (более 11, 7млн тенге);

исправительными работами в том же размере;

привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;

ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.