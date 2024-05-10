Инцидент с некрофилией в морге Алматы: Минюст озвучил подробности дела
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Официальный представитель Минюста Талгат Уали на брифинге прокомментировал задержание охранника морга Алматы, которого подозревают в некрофилии, передает корреспондент NUR.KZ.
Талгат Уали заявил, что Департаментом полиции Алматы проводится расследование в отношении гражданина 1980 года рождения по статье 314 УК РК "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
"Стоит отметить, что данный гражданин в трудовых отношениях с Центром судебных экспертиз и его территориальными подразделениями не состоит и не состоял. Он не является сотрудником органов юстиции.
Согласно договору, охрану морга осуществляет ТОО. Данный гражданин работал охранником морга от указанного ТОО", - заявил официальный представитель Минюста.
По словам Талгата Уали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.
Напомним, в конце апреля стало известно о задержании охранника алматинского морга, подозреваемого в некрофилии.
Согласно статье 314 УК РК, надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением или поминовением, - наказываются:
- штрафом в размере до 3000 МРП (более 11 млн тенге);
- исправительными работами в том же размере;
- привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;
- ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2098301-incident-s-nekrofiliey-v-morge-almaty-minyust-ozvuchil-podrobnosti-dela/