Инцидент с некрофилией в морге Алматы: Минюст озвучил подробности дела

Официальный представитель Минюста Талгат Уали на брифинге прокомментировал задержание охранника морга Алматы, которого подозревают в некрофилии, передает корреспондент NUR.KZ.

Талгат Уали заявил, что Департаментом полиции Алматы проводится расследование в отношении гражданина 1980 года рождения по статье 314 УК РК "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

"Стоит отметить, что данный гражданин в трудовых отношениях с Центром судебных экспертиз и его территориальными подразделениями не состоит и не состоял. Он не является сотрудником органов юстиции.

Согласно договору, охрану морга осуществляет ТОО. Данный гражданин работал охранником морга от указанного ТОО", - заявил официальный представитель Минюста.

По словам Талгата Уали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.

Напомним, в конце апреля стало известно о задержании охранника алматинского морга, подозреваемого в некрофилии.

Согласно статье 314 УК РК, надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением или поминовением, - наказываются: