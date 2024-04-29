Подозреваемого в некрофилии задержали в Алматы

В Алматы задержали подозреваемого в некрофилии. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции мегаполиса.

Информация о том, что в Алматы задержан охранник морга, которого подозревают в некрофилии, появилась в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова.

Сообщается, что разоблачили мужчину, когда тот пришел в ломбард закладывать телефон, а сотрудница попросила показать галерею, чтобы быть уверенной в том, что телефон действительно принадлежит мужчине.

В галерее, как отмечает автор поста, и был обнаружен контент 18+.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматы, мужчину нашли и задержали.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается", - говорится в сообщении полиции.

Добавим, что в УК РК существует статья 314 "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", в рамках которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 3000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок.