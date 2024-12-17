"Руководству было известно": у студентов колледжа вымогали деньги в СКО

В СКО вынесли приговор учащемуся колледжа, обвиняемому в вымогательстве у студентов первых курсов учебного заведения, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуроры Северо-Казахстанской области выявили факт вымогательства среди несовершеннолетних.

"В Ленинградском сельскохозяйственном колледже при индивидуальных беседах с учащимися выявлен факт систематического вымогательства денежных средств у студентов первых курсов", - рассказали в надзорном органе.

По материалам прокуратуры данный факт незамедлительно зарегистрировал отдел полиции Акжарского района в Едином реестре досудебных расследований по ч.1 ст.194 УК РК.

Приговором Акжарского районного суда от 28 ноября студент третьего курса указанного колледжа был признан виновным в совершении данного уголовного правонарушения с назначением наказания в виде двух лет ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

"При этом следует отметить, что руководству учебного заведения было известно об указанном факте, однако не сообщено в правоохранительные органы", - уточнили в ведомстве.

За допущенные нарушения по акту прокурорского надзора директора и ответственных лиц колледжа привлекли к установленной законом ответственности. Также пересмотрена организация работы по недопущению впредь подобных фактов.

Отметим, что по ч.1 ст.194 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.