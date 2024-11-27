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Таксовавшую акмолинку после нападения бросили ночью в поле без денег и авто

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Женщина за рулем автомобиля
Женщина за рулем. Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

В Акмолинской области произошло нападение на женщину-таксиста, у которой забрали деньги и машину, а саму потерпевшую оставили в поле, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, происшествие, в результате которого пострадала женщина, произошло на территории Целиноградского района 26 ноября.

"Как следует из показаний потерпевшей, пассажир, которого она согласилась подвезти до села Коянды, в пути следования напал на нее и совершил противоправные действия. После совершения своих преступных действий неизвестный забрал у жертвы имеющиеся денежные средства, сотовый телефон и оставил ночью в поле, угнав автомашину", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Добравшись до ближайшего населенного пункта, женщина сообщила о происшествии в полицию.

Незамедлительно сотрудниками криминальной полиции Целиноградского района была опрошена потерпевшая, изучены приметы преступника и обстоятельства инцидента.

В течение нескольких часов личность подозреваемого была установлена, а сам он задержан в столице.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за угон автомашины и грабеж.

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Ранее стало известно, что на женщину напали на улице в Караганде. С нее сорвали золотые серьги. Потерпевшая сумму ущерба оценила в 177 тыс. тенге. Подозреваемого в грабеже задержали.

Также в Сети появилось видео нападения на девушку в подъезде многоквартирного жилого дома в Алматы. Мужчина набросился на нее со спины, со всей силы повалил ее и тащил по лестничной площадке до самой входной двери. Возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193359-taksovavshuyu-akmolinku-posle-napadeniya-brosili-nochyu-v-pole-bez-deneg-i-avto/

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