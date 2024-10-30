Ущерб в миллиард тенге: россиянина осудили на 11 лет в Астане

Гражданин России был осужден в Астане за создание преступной группы и ее руководство, а также за создание финансовой пирамиды, передает NUR.KZ со ссылкой на горсуд.

"Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении К., обвиняемого в создании и руководстве транснациональной организованной группой (ст.264 ч.1 УК), создании финансовой пирамиды в группе лиц с привлечением денег в особо крупном размере (ст.217 ч.3 п.1, 2) УК)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, гражданин РФ К., в период с марта 2016 года по июнь 2017 года, совместно с другими лицами, в составе транснациональной организованной группы, по предварительному сговору, из корыстных побуждений создали финпирамиду и привлекли вкладчиков.

Уточняется, что была создана компания "Questra Holding ins", а в 2016 году была разделена на две (инвестиционная - "Atlantic Global Asset Management" и брокерская "Questra World").

"В результате преступных деяний участниками причинен материальный ущерб 529 гражданам РК на общую сумму свыше 1 млрд. тенге, которые в свою очередь, доверившись вышеуказанным лицам и другим активным агентам, находясь в заблуждении, вложили свои личные денежные средства на мнимые инвестиционные проекты компании", - сообщили в суде.

Отмечается, что в ходе процесса подсудимый вину не признал - он утверждал, что к этим организациям никакого отношения не имеет.

Тем не менее россиянин был признан виновным, суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Что такое финансовая пирамида?

Как сообщается на сайте eGov.kz, это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.