Руководителя Life is good отправили в колонию на долгий срок в Караганде

В Караганде суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы за создание и руководство финансовой пирамидой, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале судов Карагандинской области, органы досудебного расследования обвинили женщину в создании и управлении финансовой (инвестиционной) пирамидой группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег в особо крупном размере (ст.217 ч.3 п.2 УК РК).

Суд установил, что она, действуя в сговоре с неустановленными следствием лицами с января 2019 года по февраль 2022 года, организовала и руководила финансовой пирамидой "Life is good Hermes Management Ltd".

Целью было извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Таким образом, было вовлечено 30 вкладчиков, из которых семерым причинен материальный ущерб на общую сумму 108 780 027 тенге.

Прокурор просил назначить обвиняемой наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях, банковских или страховых холдингах и являться крупным участником (акционером) финансовой организации сроком на 7 лет.

Потерпевшие по делу просили наказать подсудимую по всей строгости закона и удовлетворить их исковые требования.

Сторона защиты ходатайствовала о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Суд, учитывая санкцию п.2 ч.3 ст.217 УК РК, которая предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а также личность подсудимой и отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности руководящего работника финансовой организации, банковского или страхового холдинга и быть крупным участником (акционером) финансовой организации сроком на 5 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в ЗКО задержали женщину, подозреваемую в организации финансовых пирамид Life is good и Hermes. Сумма вовлеченных денежных средств граждан составила более 120 млн тенге. Как рассказали в АФМ, организаторы, привлекая денежные средства от физических лиц, обещали прибыль в размере от 24% до 54%.

Стоит отметить, что расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды или по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован на официальном сайте АФМ.