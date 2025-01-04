Развозивший новогодние подарки астанчанин вышел во двор и не нашел свое авто (видео)

Задержание подозреваемого в угоне автомобиля попало в объективы видеокамер в Астане. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, заявитель рассказал, что в праздничные дни он занимался доставкой новогодних подарков.

Заходя в подъезды клиентов на несколько минут, мужчина оставлял автомобиль заведенным. Во время очередной доставки, выйдя из подъезда, он обнаружил пропажу своего автомобиля Nissan Cefiro, припаркованного во дворе дома.

После этого он немедленно сообщил о случившемся в полицию. Как выяснилось, подозреваемый, находясь подшофе, увидел заведенный автомобиль и беспрепятственно сел за руль.

Стражами порядка он задержан "по горячим следам". По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ДП Астаны напомнили гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности. Выходя из авто, не оставляйте ключи в замке зажигания, а также двери машины открытыми.

Добавим, что согласно ч.1 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Астане угнали другой автомобиль, а затем попали на нем в аварию. Подозреваемым оказался житель столицы, который на тот момент тоже был пьяным.