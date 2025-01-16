Подозрительное поведение водителя автобуса заинтересовало полицейских в Актобе (видео)
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В Актобе водитель маршрутного автобуса был задержан за управление в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит лишение прав на 7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудники патрульной полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Перевозчик" обратили внимание на подозрительное поведение водителя маршрутного автобуса.
Во время проверки полицейские заподозрили, что водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения, и решили провести экспертизу. Тест подтвердил их подозрения: водитель действительно был пьян.
На нарушителя составили административный протокол, а автобус отправили на специальную стоянку.
В ведомстве добавили, что теперь водителю, который поставил под угрозу безопасность пассажиров, грозит административный арест, а также лишение водительского удостоверения на срок до 7 лет.
Ранее сообщалось, что в Костанае задержан водитель маршрутного автобуса, при проверке которого выяснилось, что у него средняя степень алкогольного опьянения.
В Караганде сотрудники полиции также задержали водителя автобуса с признаками опьянения. Инцидент произошел в ходе операции "Перевозчик".
Помимо этого, в Акмолинской области предотвратили возможное ДТП - пьяный водитель пассажирского автобуса вез 40 пассажиров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212209-podozritelnoe-povedenie-voditelya-avtobusa-zainteresovalo-policeyskih-v-aktobe-video/