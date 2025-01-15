"Выпил пиво": водителя маршрутного автобуса в Костанае подозревают в пьяной езде (видео)

В Костанае задержан водитель маршрутного автобуса, при проверке которого выяснилось, что у него средняя степень алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, 29-летний водитель автобуса, который ежедневно обслуживал маршрут в Костанае, задержан полицией за езду в нетрезвом виде.

"Во время перерыва водитель автобуса выпил пиво и возобновил поездку. И был замечен патрульными. Освидетельствование показало среднюю степень алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было обязательного страхового полиса.

Автобус зарегистрирован на индивидуального предпринимателя, и перед выездом на маршрут и автобус должен был пройти обязательный осмотр. Транспортное средство Daimler Benz полиция поместила на специализированную стоянку", - отмечается в сообщении ведомства.

Сообщается, что водителю грозит два административных наказания: 15 суток ареста и лишение водительских прав на 7 лет за езду в нетрезвом виде, а также штраф почти 40 тысяч тенге за отсутствие страхового полиса.

Кроме этого механик, который допустил выпуск автобуса без страховки, также понесет ответственность.

Отметим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

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