Автозапчасти более чем на 46 млн тенге украли в области Абай

Полицейские установили подозреваемых в том, что они, проломив стену завода, украли автозапчасти для спецтехники более чем на 46 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, с 24 сентября по 19 октября 2024 года неизвестные, проявив недюжинную изобретательность, проломили стену завода и проникли в холодный склад одного из предприятий. Их добычей стали автозапчасти для спецтехники на внушительную сумму - 46 568 488,41 тенге.

"В результате оперативной работы сотрудников полиции подозреваемые были установлены. Ими оказались трое мужчин, которые, действуя по предварительному сговору, тщательно спланировали свою дерзкую операцию. Однако удача оказалась недолговечной: все трое задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - сообщают правоохранители.

Расследование дела продолжается. Собственники предприятия поблагодарили полицию за оперативность.

Напомним, также в начале декабря в Караганде полиция раскрыла крупную кражу медных деталей, произошедшую девять месяцев назад. Задержаны четыре человека, возбуждено уголовное дело.

А в ноябре в Костанайской области полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в краже в особо крупном размере, а именно запчастей от БелАЗа на 17,5 млн тенге.

Отметим, что согласно ст. 188 УК РК кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.