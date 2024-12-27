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Наряженную елку украли со двора дома в Уральске (видео)

Опубликовано:

Новогодняя елка
Новогодняя елка. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские Западно-Казахстанской области задержали мужчину, которого подозревают в краже елки со двора дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, елка исчезла со двора дома в вечернее время.

"Участковые инспекторы задержали 48-летнего мужчину по подозрению в краже новогоднего украшения", – говорится в сообщении полиции.

По факту кражи начато досудебное расследование.

Отметим, согласно статье 188 Уголовного кодекса кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в Алматы задержали 35-мужчину, которого заподозрили в совершении двойной кражи у своей родственницы. По версии следствия, мужчина украл дорогие украшения и норковую шапку.

До этого мы рассказывали, что в Астане из машины курьера украли букет стоимостью 100 тыс. тенге. После букет был подарен местной жительнице. Полиция задержала предполагаемого вора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206238-v-krazhe-elki-so-dvora-zapodozrili-zhitelya-uralska/

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