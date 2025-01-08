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Два брата поверили в обещания и понесли значительные финансовые потери в Уральске

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Задержанный по подозрению в мошенничестве
Задержанный. Фото: polisia.kz

В ЗКО задержали мужчину, подозреваемого в обмане нескольких знакомых с помощью схемы, связанной с покупкой iPhone в кредит, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, подозреваемый предложил своим знакомым купить несколько смартфонов, пообещав, что они смогут продать их по более высокой цене и поделить прибыль.

"Мужчина уверял, что после продажи они смогут закрыть кредиты, а оставшуюся сумму разделить между собой. Доверчивые жители Уральска, поверив в его обещания, приобрели три iPhone 15 и еще передали мужчине около 2 млн тенге", - уточнили в МВД.

После получения телефонов мужчина исчез, а потерпевшие остались не только без денежных средств, но и без дорогих смартфонов. В результате расследования было установлено, что ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 5 млн тенге.

В числе пострадавших - два родных брата, которые понесли значительные финансовые потери. По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что в Актобе мужчина под угрозой расправы оформил кредит на два iPhone новой модели на сумму более 1 млн тенге. Были задержаны трое подозреваемых в вымогательстве под угрозой насилия.

А в Алматы задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в обмане свыше 200 жителей города с помощью оформления автокредитов. По данным полиции, он обещал самостоятельно выплачивать ежемесячные взносы и забирал себе машины, а граждан привлекала сумма вознаграждения - 1 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209209-zhiteli-uralska-poverili-bratu-i-ponesli-znachitelnye-finansovye-poteri/

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