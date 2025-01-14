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"Некачественная помощь": юрисконсульт нарушила закон в Павлодарской области

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Юридический консультант
Юрисконсульт. Иллюстративное фото: shapecharge / Getty Images

В Павлодарской области вынесли частное определение в адрес юрисконсульта, которая оказала некачественную юридическую помощь и не соблюла закон, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, решением суда в удовлетворении иска к ЧСИ об оспаривании постановления о возбуждении исполнительного производства было отказано.

По результатам рассмотрения дела в адрес Палаты юридических консультантов было вынесено частное определение ввиду выявленных нарушений Закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" со стороны представителя истца - юридического консультанта.

"Юрисконсульт, представляя интересы истца, не соблюла возможность досудебного урегулирования спора, ссылаясь на активную роль суда, требовала об истребовании доказательств, которые в рамках своей профессиональной деятельности могла запросить сама", - установил суд.

Также, по информации суда, юрисконсульт, несмотря на то, что административный иск был ею же подан в электронном формате и назначено электронное судопроизводство, ходатайствовала об ознакомлении с материалами дела, тогда как такая возможность у представителя была на основании ст.144 АППК.

"Гарантированный законом стандарт оказания юридической помощи ею не был соблюден, истцу оказана некачественная юридическая помощь", - резюмировали в суде.

По результатам рассмотрения частного определения Палатой было указано юрисконсульту о недопущении впредь подобных нарушений и рекомендовано повышение квалификации. Частное определение вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области частный судебный исполнитель ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по истребованию долга в 10 млн тенге. Суд вынес частное определение в отношении него.

А в Алматы частного судебного исполнителя лишили государственной лицензии. Причиной тому послужили неправомерное снятие арестов, непринятие мер по взысканию задолженностей и игнорирования требований уполномоченных органов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211533-nekachestvennaya-pomoshch-yuriskonsult-narushila-zakon-v-pavlodarskoy-oblasti/

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