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Судоисполнитель оказался в суде из-за дела на 10 млн тенге в Жамбылской области

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Судоисполнители в форме сидят за столом
Судоисполнители. Иллюстративное фото: facebook.com/zhso.kz

В Жамбылской области частный судебный исполнитель ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по истребованию долга в 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по иску ТОО к частному судебному исполнителю о признании незаконными действий и постановления о возвращении исполнительного документа рассмотрел СМАС Жамбылской области.

Суд установил, что в производстве ЧСИ находилось исполнительное производство о взыскании с должника в пользу истца задолженности в размере более 10 млн тенге.

"В июне 2024 года истец направил заявление ответчику о направлении представления в судебные органы о привлечении к уголовной ответственности должника в связи с неисполнением требований исполнительного документа. Данное заявление было проигнорировано ответчиком", - установил суд.

Также ТОО был составлен акт о непроживании должника по адресу регистрации, и исполнительный документ был возвращен в связи с отсутствием имущества, на которое может быть обращено взыскание.

"Однако по Закону РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" при неизвестности места пребывания должника судебный исполнитель обязан обратиться в органы прокуратуры по месту исполнения исполнительного документа с постановлением об объявлении должника в розыск. При объявлении розыска и отсутствии за ним имущества исполнительное производство приостанавливается", - пояснили в суде.

Таким образом, судом были установлены факты ненадлежащего соблюдения ЧСИ законодательства.

Решением суда иск был удовлетворен. Одновременно суд вынес частное определение в отношении ЧСИ. Тот, не согласившись с судебным актом, обжаловал частное определение.

В суде апелляционной инстанции доводы частной жалобы ЧСИ не нашли своего подтверждения.

Как установил суд, ответчик должен был предпринять действия по розыску должника (руководителя ТОО) и после обнаружения направить представление в уполномоченный орган для привлечения к уголовной ответственности должника, а не возвращать исполнительный документ.

Частное определение СМАС Жамбылской области оставлено в силе. Судебные акты уже вступили в законную силу.

Ранее в Алматы частного судебного исполнителя лишили государственной лицензии. Причиной тому послужили неправомерное снятие арестов и непринятие мер по взысканию задолженностей. Были установлены нарушения по шести исполнительным производствам, связанным с взысканием алиментов.

А в Костанае с частного судебного исполнителя взыскали 50 млн тенге, признав одну часть суммы неосновательным обогащением, а другую - неустойкой. Дело в том, что должник произвел перечисления на счет ЧСИ, но тот не перевел деньги взыскателю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209964-sudoispolnitel-okazalsya-v-sude-iz-za-dela-na-10-mln-tenge-v-zhambylskoy-oblasti/

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