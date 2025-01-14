Вандалы разбили теплую остановку в Караганде (видео)
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Карагандинцы пожаловались на поврежденный остановочный павильон в Майкудуке. Местные власти ищут виновника вандализма и просят бережно относиться к общественному имуществу, передает ekaraganda.kz.
Жители Караганды рассказали о разбитом остановочном павильоне, установленном на автостанции в Майкудуке (14-й микрорайон). Ответственного за хулиганство разыскивают.
Как сообщили в аппарате акима района имени А. Бокейхана, факт вандализма действительно есть, но кто нанес ущерб казенному имуществу, пока неизвестно.
В ведомстве попросили карагандинцев и гостей города соблюдать порядок в общественных местах и бережно относиться к общественному имуществу.
Также карагандинцы сообщили о том, что части остановки на Степном-2 находятся в разобранном виде.
В акимате Караганды рассказали, что работы по установке остановочного павильона еще не завершены. Все материалы есть в наличии, и в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Они полностью будут завершены до конца января.
Ранее сообщалось, что жители Караганды обратились с жалобой на оставленные оголенные провода на новой детской площадке. Горожане попросили устранить опасность.
Также аким Караганды Мейрам Кожухов обратился к жителям с вопросом о судьбе заброшенного Дворца культуры в Федоровке, предложив обсудить его восстановление или строительство нового объекта.
Помимо этого, в Караганде проводилась реконструкция пешеходных зон на проспекте Бухар жырау. Рабочие добрались до 45 квартала, однако жители остались крайне недовольны укладкой брусчатки на территории остановки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211521-vandaly-razbili-tepluyu-ostanovku-v-karagande-video/