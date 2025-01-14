Вандалы разбили теплую остановку в Караганде (видео)

Карагандинцы пожаловались на поврежденный остановочный павильон в Майкудуке. Местные власти ищут виновника вандализма и просят бережно относиться к общественному имуществу, передает ekaraganda.kz.

Жители Караганды рассказали о разбитом остановочном павильоне, установленном на автостанции в Майкудуке (14-й микрорайон). Ответственного за хулиганство разыскивают.

Как сообщили в аппарате акима района имени А. Бокейхана, факт вандализма действительно есть, но кто нанес ущерб казенному имуществу, пока неизвестно.

В ведомстве попросили карагандинцев и гостей города соблюдать порядок в общественных местах и бережно относиться к общественному имуществу.

Также карагандинцы сообщили о том, что части остановки на Степном-2 находятся в разобранном виде.

В акимате Караганды рассказали, что работы по установке остановочного павильона еще не завершены. Все материалы есть в наличии, и в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Они полностью будут завершены до конца января.

Ранее сообщалось, что жители Караганды обратились с жалобой на оставленные оголенные провода на новой детской площадке. Горожане попросили устранить опасность.

Также аким Караганды Мейрам Кожухов обратился к жителям с вопросом о судьбе заброшенного Дворца культуры в Федоровке, предложив обсудить его восстановление или строительство нового объекта.

Помимо этого, в Караганде проводилась реконструкция пешеходных зон на проспекте Бухар жырау. Рабочие добрались до 45 квартала, однако жители остались крайне недовольны укладкой брусчатки на территории остановки.