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Студент колледжа из Астаны лишился свободы после полученной из Таиланда посылки

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Наручники
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

Несовершеннолетний студент колледжа из Астаны лишился свободы на 8 лет: ранее в его доме нашли марихуану, полученную по почте из Таиланда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В Telegram-канале судов Астаны рассказали о деле несовершеннолетнего студента из столицы. Его обвиняли в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта наркотического средства в крупном размере по предварительному сговору, с использованием электронного информационного ресурса.

Также ему было предъявлено обвинение в пособничества в незаконном перемещении наркотического средства через государственную границу РК в крупном размере по предварительному сговору.

"Подсудимый Б., будучи несовершеннолетним студентом колледжа, по договоренности с пользователем аккаунта "В" в мессенджере Telegram, устроился работать в качестве "склада" для запрещенных веществ.

Пользователь аккаунта, воспользовавшись персональными данными Б., отправил через международное почтовое отправление из Таиланда наркотическое средство - марихуану (высушенную) в количестве 998 г в Казахстан.

6 августа 2024 года в филиале АО "Казпочта" Б. получил международное почтовое отправление, в котором находилось наркотическое средство, то есть незаконно приобрел наркотическое средство.

Далее арендовал квартиру для незаконного хранения наркотического средства с целью сбыта и расфасовки на дозы. В тот же день при обыске жилища Б. было обнаружено и изъято 998 г высушенной марихуаны", - сказано в сообщении суда.

В суде отметили, что лишение свободы несовершеннолетним может быть назначено на срок не более 10 лет, хотя санкции вменяемых статей предусматривают наказание вплоть до 12-15 лет лишения свободы. Студент был осужден к 8 годам лишения свободы, приговор не вступил в законную силу.

В начале этого года мы писали, что в Шымкенте были задержаны двое студентов, которых подозревают в закладке наркотиков. Начато расследование.

В октябре прошлого года вступил в силу приговор четверым казахстанцам, осужденным за организацию доставки наркотиков из Таиланда с целью дальнейшей продажи.

В июле прошлого года в Алматы арестовали мужчину, который ждал посылку с наркотическими средствами из Таиланда - запрещенные вещества обнаружили таможенники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211476-student-kolledzha-iz-astany-lishilsya-svobody-posle-poluchennoy-iz-tailanda-posylki/

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