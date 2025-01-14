"Стоит ли так спешить на тот свет?": три нарушения за пару минут совершил водитель в Павлодаре

В Павлодаре сняли на видео, как водитель за пару минут совершил три грубых нарушения ПДД. Его привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, водитель автомашины Lada Granta на пересечении улиц Толстого и Едыге би, не дожидаясь зеленого сигнала светофора, выехал на полосу встречного движения, чтобы объехать впереди стоящую машину. После завершения маневра, он на красный сигнал продолжил движение.

За нарушение правил маневрирования, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, водитель привлечен к ответственности.

"Материалы направлены в суд. Надеемся, что водитель получит соответствующее наказание и в следующий раз подумает: стоит ли так спешить на тот свет?" - прокомментировали видео в ДП Павлодарской области.

Ранее в Павлодарской области полицейские установили двух водителей, которые нарушили ПДД и не оплатили штрафы на общую сумму порядка 500 тыс. тенге. Их автомобили поместили на специальную стоянку до полного погашения штрафов.

Также на автодороге Павлодаре - Кызылорда водитель превысил разрешенную скорость и не смог объяснить причину своего поступка полицейским. Мужчину привлекли к административной ответственности.